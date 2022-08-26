اختتام فعاليات مهرجان بلوزة للثقافة والفنون بدورته السادسة

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات الحفل الختامي لمهرجان بلوزة للثقافة والفنون الذي يقام في مدرسة قرية بلوزة بريف مدينة بانياس أمسية شعرية قدمها الشعراء مروان جلول وحسام ساحلي وجميل خزامة عبر قصائد تمازجت بعبق الغزل وروح الإنسانية ومناقب الشهداء.

وألقى الشاعر مروان جلول ست قصائد من الشعر العمودي الموزون المقفى تنوعت بين الغزل والفلسفة والنقد.

كما ألقى الشاعر حسام ساحلي مجموعة قصائد قصيرة وطنية من الشعر العمودي الموزون بعنوان رسائل الحنين إلى الياسمين تحدث من خلالها عن التمسك بدمشق وترابها والاعتزاز بالهوية الوطنية وختم بمجموعة قصص قصيرة من كتابه ساحر جسدت الشهيد ومكانته في الذاكرة.

واختتم الأمسية الشاعر جميل خزامة بقصيدته شهداؤنا الأبرار من الشعر العمودي الموزون المقفى تحدث من خلال كلماتها المعتقة بذكر الشهداء عن الشهادة في سبيل الله والوطن ومكانة الشهداء ودورهم في الدفاع عن الوطن.

وأكد الشعراء أهمية المهرجان كونه يعزز أواصر المحبة والتعاون بين الناس ولأنه يعد ركيزة في دعم الثقافة والتشجيع على الإبداع.

وتم خلال المهرجان تكريم بعض المدرسين والمهنيين المتقاعدين على مستوى القرية تقديراً لهم لما بذلوه على الصعيد التربوي والمهني.

واختتمت فعاليات المهرجان بوصلات غنائية قدمها الفنان علي أبو غبرا بعزف منفرد على العود والأورغ.

ذو الفقار أبو غبرا

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