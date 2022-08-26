فعاليات ومسابقات ثقافية ترفيهية رياضية في ثاني أيام مهرجان صيف الدريكيش 2022

طرطوس-سانا

تستمر فعاليات مهرجان صيف الدريكيش 2022 لليوم الثاني على التوالي وسط حضور وتفاعل جماهيري شعبي لافت.

وقدم نحو 28 حرفياً مشغولات من نتاجهم الذي تزخر به المحافظة بشكل خاص وسورية ككل بهدف الحفاظ على استمراريته كما قالت نظمية إسماعيل التي تعمل بأكثر من حرفة لتختص مؤخراً بصناعة مقالي الفخار الحرفة الأكثر انتشاراً وحضوراً معتبرة أن مهرجان صيف الدريكيش بصمة جادة في تنشيط السياحة التراثية الفنية الثقافية.

الحرفية روجيه ابراهيم الحاصلة على الميدالية البرونزية بمهرجان الباسل للإبداع والاختراع رأت أن مشاركتها بلوحات ومناديل مصنوعة من شرانق وخيطان الحرير تأكيداً على عراقتها وحيويتها فضلاً عن أن مكان إقامة المهرجان يعتبر الأكثر شهرة بها.

كما شاركت الحرفية جمانة ابراهيم بحرفة صناعة أطباق القش على اعتبارها من الحرف القديمة التي تجددت من حيث تعلمها وزيادة الطلب عليها مؤكدة أن المهرجان فرصة للتذكير بهذه الصناعة ولدعم الجانب الاقتصادي الاجتماعي.

وتحدثت منسق جمعية البتول في صافيتا مروه البودي عن مشاركة الجمعية بأنشطة فكرية ذهنية ثقافية رياضية راقصة للأطفال إضافة إلى فقرات خاصة لكبار السن تمثلت بإقامة ألعاب تراثية كلعبتي طاولة الزهر والمنقلة مع تقديم قصص تاريخية كشهرزاد في فقرة الحكواتي إلى جانب المشاركة بالتنسيق والتنظيم للمهرجان .

كما أقيمت أنشطة تفاعلية ترفيهية ثقافية منوعة للأطفال في مقر منارة الدريكيش المجتمعية ليختتم اليوم الثاني بحفل فني في ساحة الشيخ منصور المجاورة لفندق الروز ماري .

فاطمة حسين

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