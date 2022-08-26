الخارجية الروسية: نظام كييف يحاول تعطيل مهمة الوكالة الذرية في زابوروجيه

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن سلطات كييف تحاول تعطيل مهمة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “إن كييف تبذل قصارى جهدها لتعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لكن مساعيها هذه لن تتحقق” موضحة أن الجانب الروسي يقوم بدوره بكل ما هو ضروري لضمان سير مهمة الوكالة هناك.

ولفتت الوزارة الروسية إلى أن هذه الزيارة باتت ذات اهمية متزايدة في ظل شن القوات الأوكرانية الآن ضربات جديدة على المحطة ومنطقة تخزين الوقود النووي المستهلك.

بدورها أعلنت إدارة مدينة إنيرغودار التي تتواجد فيها محطة زابوروجيه النووية أن قوات كييف كثفت قصفها المدفعي للمحطة خلال الساعة الماضية.

وقالت الإدارة في بيان لها: “أطلقت قوات كييف خلال الساعة الماضية 6 قذائف مدفعية أخرى من الضفة المقابلة لنهر دنيبر وخلال اليوم تم تسجيل 10 عمليات قصف بالمدفعية على أراضي المحطة النووية ووقعت الانفجارات بالقرب من مخازن النظائر المشعة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency