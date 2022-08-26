الصحة تضع عدداً من الأجهزة الطبية النوعية في مشافيها

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الصحة عن وضع عدد من الأجهزة النوعية في مختلف المنشآت الصحية خلال الشهر الجاري وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتخفيف الأعباء المادية الكبيرة عنهم وفي إطار تطوير الواقع الصحي.

وبينت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أنها وضعت جهاز رنين مغناطيسي في مشفى الشهيد زيد الشريطي بمحافظة السويداء بالخدمة وذلك بعد الانتهاء من عملية صيانة عطل فني فيه أدى إلى توقفه خلال الفترة الماضية بينما وضعت جهاز تفتيت الحصيات الكلوية بالخدمة في المشفى الوطني بالحسكة بعد إجراء الصيانة اللازمة له.

وأشارت الوزارة إلى أنها رفدت مختلف المنشآت الصحية في محافظة حمص بعدد من الأجهزة تشمل 4 أجهزة تصوير شعاعي فوري لكراسي الأسنان لمصلحة مركزي العباسية والإنشاءات الصحيين وعيادات قطينة والعيادة السنية في مشفى كرم اللوز إضافة إلى أجهزة إيكو حديثة في مشافي كرم اللوز والزهراء والوليد وتلكلخ.

وأوضحت الوزارة أنها وضعت جهاز تصوير طبقي بصري متجانس للعين لمصلحة مشفى العيون الجراحي بحمص الذي يعتبر من أحدث الأجهزة النوعية التي توفر صوراً عالية الدقة لطبقات مختلفة من شبكية العين ما يسمح للطبيب بإجراء فحص متقدم للعين ويساعد على الكشف المبكر وعلاج مجموعة واسعة من الحالات العينية ويحسن من القدرات التشخيصية وإمكانية متابعة أثر العلاجات في مختلف الأمراض العينية.

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