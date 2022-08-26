البنك المركزي الأمريكي: نحتاج لسياسة نقدية صارمة لمواجهة التضخم

واشنطن-سانا

اعتبر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لمواجهة التضخم.

ونقلت رويترز عن باول قوله في تصريحات معدة مسبقاً لكلمته خلال ندوة للبنوك المركزية بولاية وايومنغ الأمريكية: “إنه لا يوجد علاج سريع لارتفاع الأسعار” معتبراً أن الأمر يسبب “بعض الألم” للأسر والشركات في البلاد.

وأضاف باول “إن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني صعوبات كبيرة”.

وسجل معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ 40 عاماً بعد أن ارتفعت أسعار الوقود والسلع في أكبر زيادة منذ كانون الأول عام 1981.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency