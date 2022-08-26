تحذيرات من أسوأ موجة جفاف تضرب القرن الأفريقي منذ أربعة عقود

جنيف-سانا

كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اليوم أن التوقعات تظهر احتمالات كبيرة لاستمرار ظروف الجفاف بمستويات أعلى من المتوسط حيث يبدو أنه من شبه المؤكد استمرار أسوأ موجة جفاف تشهدها منطقة القرن الافريقي منذ أكثر من 40 عاماً.

ونقلت رويترز عن جوليد أرتان مدير مركز إيجاد للتنبؤات والتطبيقات المناخية وهو مركز إقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية شرقي أفريقيا قوله “للأسف تظهر نماذج توقعاتنا للفترة الممتدة بين شهري تشرين الأول وكانون الأول وبدرجة عالية أننا ندخل الموسم الخامس على التوالي

دون أمطار في القرن الأفريقي” مضيفاً “إنه في إثيوبيا وكينيا والصومال نحن على شفا كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل”.

وتؤءكد التوقعات الأحدث مخاوف وكالات الإغاثة التي تحذر منذ شهور من تفاقم عواقب الجفاف على إثيوبيا والصومال وأجزاء من كينيا بما في ذلك خطر المجاعة في الصومال.