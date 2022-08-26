مقتل مسؤول في مقاطعة زابوروجيه جراء تفجير استهدف سيارته

موسكو-سانا

أعلنت إدارة مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه مقتل نائب رئيس شرطة المرور في المدينة جراء تفجير استهدفه اليوم.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مصدر في إدارة المدينة قوله “إن انفجاراً وقع قرب مركز صحي يقيم فيه لاجئون من مدينة ماريوبول وأصيب جراءه شخص واحد هو نائب رئيس شرطة المرور ألكسندر كوليسنيكوف الذي نقل إلى المستشفى قبل أن يتوفى فيه متأثراً بجراحه”.

وأشار المصدر إلى وقوف نظام كييف وراء محاولات كثيرة لاغتيال مسؤولين في الأراضي المحررة.

وقبل يومين تم اغتيال إيفان سوشكو رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لبلدة ميخائيلوفكا في زابوروجيه بانفجار لغم زرع في سيارته.

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