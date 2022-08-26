قوات الاحتلال تعتدي على المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم نيران أسلحتها الرشاشة على المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة دير البلح وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وتعتدي قوات الاحتلال بشكل يومي على المزارعين في مناطق عدة من قطاع غزة بإطلاق النار والغاز تجاه الأراضي الزراعية لإجبارهم على مغادرة أراضيهم وحرمانهم من الحصول على لقمة عيشهم.

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