روسيا: إعلام أمريكا يبث معلومات مضللة حول الوضع بمحطة زابوروجيه

موسكو-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية استمرار وسائل الإعلام الأمريكية ببث المعلومات المضللة والمزيفة دون أي إثباتات حول الوضع في محطة زابوروجيه النووية واصفة مقالة لصحيفة نيويورك تايمز حول المحطة بأنه يشبه سيناريو فيلم رعب رخيص.

وقالت الخارجية في بيان اليوم: “لا تزال وسائل الإعلام الأمريكية تعج بالأساطير والخيالات حول الوضع المتعلق بمحطة زابوروجيه وهذه المرة قامت نيويورك تايمز بتغطية الموضوع بحماسة وتحامل شديد عبر سيناريو فيلم رعب متدني الجودة مع التشويق اللازم”.

وأضافت الخارجية: “يبدو واضحاً أن إنتاج هذه المواد الدعائية في الولايات المتحدة يعاني من نقص شديد في الموارد وتقوم ورشات إنتاج المعلومات المضللة والمزيفة بطبخ موادها على عجل دون أي إثباتات أو حجج منطقية وفقط يكفي الحديث عن نشر أسلحة روسية ثقيلة على أراضي المحطة وعن الاستفزازات وسرقة الكهرباء المزعومة وعن اعتداءات لا وجود لها من جانب العسكريين الروس”.

وشددت الوزارة على أن الصحفيين الأمريكيين يتجاهلون عمداً الموقف الرسمي لروسيا التي تسعى إلى تنظيم تفتيش دولي من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لهذه المنشأة النووية منذ حزيران الماضي.

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