نيوكاسل يونايتد يتعاقد مع السويدي ايساك

لندن-سانا

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي تعاقده مع المهاجم السويدي أليكسندر ايساك قادماً من ريال سوسيداد الإسباني.

وذكر النادي على موقعه الرسمي أن ايساك 22 عاماً انضم إلى صفوف الفريق بعقد طويل الأمد مقابل 60 مليون جنيه استرليني.

وقال ايساك عقب توقيعه العقد “إن نيوكاسل يونايتد ناد تاريخي رائع وأعتقد أن أي لاعب يرغب في اللعب من أجله مع جماهيره رائعة.. لقد كانوا جزءاً كبيراً من سبب مجيئي إلى هنا وكذلك مشروع النادي هو مشروع أؤمن به حقاً”.

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