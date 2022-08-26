الحرارة حول معدلاتها غداً وأجواء سديمية وحارة نسبياً في مناطق عدة

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 37/22 المنطقة الجنوبية 35/20 المرتفعات الجبلية 30/16 المنطقة الوسطى 37/21 المنطقة الساحلية 24 /31 المنطقة الشمالية 37/23 منطقة الجزيرة 41/25 المنطقة الشرقية 42/27 منطقة البادية 40/24

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