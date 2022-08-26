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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد لـ دلاميني: سورية حريصة على تطوير العلاقات مع جنوب أفريقيا بناء على رؤية تستند إلى المصالح المشتركة 25-8-2022

2022-08-26

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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