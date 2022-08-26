بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

الرئيس الأسد لـ دلاميني: سورية حريصة على تطوير العلاقات مع جنوب أفريقيا بناء على رؤية تستند إلى المصالح المشتركة 25-8-2022 2022-08-26 تكريم 300 أسرة شهيد وجريح حرب ومفقود في اللاذقية 20-8-2022 فريق الجيش السوري أولاً بسباق بياتلون الدبابات ضمن (آرميا-2022) في روسيا 20-8-2022 في عيده.. إضاءة مبنى دار الأسد للثقافة والفنون بألوان العلم الروسي 21-8-2022 انطلاق فعاليات المؤتمر الطبي الدولي الأول بجامعة الحواش الخاصة 22-8-2022 بمشاركة سانا.. فعالية ثقافية وسياحية في مقاطعة شانسي الصينية 23-8-2022 المقداد: ضرورة خروج قوات الاحتلال التركي والأمريكي من سورية.. لافروف: حل الأزمة في سورية سياسياً ورفض أي تدخلات خارجية 23-8-2022 مذكرة تفاهم بين الأمانة السورية للتنمية وأكساد لتطوير العمل في القطاع الزراعي 23-8-2022 في زيارة رسمية… وصول نائب وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا إلى سورية 24-8-2022 وزارة الداخلية تفتتح فرع الهجرة والجوازات في إدلب بمقره المؤقت في مدينة حماة 24-8-2022 مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين: أهمية التكنولوجيا المالية في الحياة وتعزيز التعاون في مجال الدفع الإلكتروني 24-8-2022 المقداد يبدأ زيارة لجمهورية أبخازيا 24-8-2022 52 شركة ومؤسسة مالية وتأمينية تشارك في معرض تكنولوجيا التمويل والتأمين 24-8-2022 جهود حكومية مكثفة لتأمين مياه الشرب لأبناء الحسكة مع استمرار المحتل التركي بقطع المياه لليوم الـ 25 (25-8-2022) المقداد وأردزينبا يوقعان مذكرة تفاهم وتعاون بين سورية وأبخازيا في مجال المشاورات السياسية 25-8-2022 عراب الترانيم الحديثة… المايسترو حسام الدين بريمو إلى مثواه الأخير بدمشق 25-8-2022 رئيس جمهورية أبخازيا يبحث مع المقداد تعزيز علاقات التعاون وتطويرها في مختلف المجالات 25-8-2022 أبرز الأحداث في أسبوع 2022-08-26 sami