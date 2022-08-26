معرض فني لأطفال مبدعين في جرمانا

ريف دمشق-سانا

أقام مركز الشام التعليمي في جرمانا معرضاً فنياً ضم عدداً من الأطفال الموهوبين الذين قدموا في لوحاتهم الفنية مواضيع متنوعة شملت الوطنية والإنسانية والاجتماعية والتاريخية.

وعبرت اللوحات بألوانها عما في داخل هؤلاء الأطفال الذين عكسوا حالاتهم التربوية الإيجابية وحبهم لوطنهم وأهلهم.

ورأت شام عليوي المشرفة على الرسم في المعهد أن المواهب تظهر بشكل عفوي وتحتاج إلى تنمية ورعاية ولا سيما أن هؤلاء الأطفال قادرون على تحقيق مستقبل مشرق بما يمتلكون من مواهب حقيقية.

وأشارت رنا خويص أم الطفلين المشاركين جاد وجولي الحلبي إلى أن الأم هي أول من يكتشف مواهب أطفالها فلابد من المتابعة والمراقبة والعمل على تنمية الموهبة ليتمكن الأطفال من الإبداع والابتكار منذ الصغر وصولا إلى قدرة هائلة في المستقبل.

وأشارت الفنانة التشكيلية لبنى ملحم إلى المستوى الراقي الذي حققه الأطفال المشاركون فهم يمتلكون قدرة على الرسم وعلى استخدام الألوان بتقنية عالية وعبروا عما يجول بأنفسهم بصدق.

مديرة المعهد الأديبة ملك دبوس قالت إن هذا المعرض هو عمل طوعي للأطفال لأن الاهتمام بالأطفال هو اهتمام بمستقبل الوطن ودوره الحضاري فلابد من البحث عن المواهب بأشكالها المختلفة لتكوين فئة حضارية تتمكن من حماية الوطن.

شارك في المعرض الأطفال زين كاتبة وبيسان كاتبة وغريس زاعور وجاد الحلبي وليال محسن وشروق الجوالة وطلال الكريدي وجولي الحلبي وغزل الإبراهيم وغدير عكاوي ومريم عليوي وعمار السلمان وإنجي كاتبة.

محمد خالد الخضر

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