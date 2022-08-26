زاخاروفا: دعوات رئيس لاتفيا لعزل الروس غير الموالين له غير مقبولة

موسكو-سانا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن دعوات رئيس لاتفيا إيغيلز ليفيتس لعزل الروس غير الموالين لنظامه غير مقبولة وتنتهك جميع المعايير الأخلاقية الأدبية والإنسانية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا قولها في بيان اليوم “إن مثل هذه التصريحات من قبل رئيس دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والتي تعلن الالتزام بالقيم الديمقراطية غير مقبولة على الإطلاق وتنتهك جميع المعايير الأخلاقية والأدبية والإنسانية المعتمدة عالمياً”.

وأعربت عن أملها في أن يجد ممثلو المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان الشجاعة والمبدئية وأن يقوموا بتقييم مثل هذه التصريحات.

وكان ليفيتس دعا يوم الأربعاء الماضي على هواء إذاعة لاتفيا إلى عزل سكان البلاد الروس غير الموالين لنظامه.

وتعليقاً على مبادرة وزارة العدل اللاتفية المتعلقة بمنع استخدام اللغة الروسية في مؤسسات العمل في لاتفيا اعتبرت زاخاروفا أن ذلك يمثل إبادة جماعية لغوية وإهانة للأقليات.

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