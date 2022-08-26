إخماد حريق في أراض حراجية بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر فوج إطفاء طرطوس بالتعاون مع إطفاء دائرة الحراج بمديرية الزراعة حريقاً اندلع اليوم في أراضي قريتي بدرية والواسطات التابعة للشيخ سعد في ريف المحافظة.

وأفاد قائد فوج إطفاء طرطوس العقيد سمير شما في تصريح لمراسلة سانا بأن الحريق اندلع في منطقة وعرة حالت دون وصول سيارات الإطفاء إليها ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق عبر الوحدات الراجلة من عمال مديرية الزراعة بالتعاون مع أهالي المنطقة.

وشدد شما على ضرورة الحذر والانتباه من إشعال النيران في هذه الظروف الجوية وضرورة الاتصال الفوري بفرق الإطفاء عند حدوث أي حرائق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency