إصابة عدد من الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مظاهرة قرية بيت دجن

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال قمعها مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص وبحالات اختناق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين فيها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة صيدا شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين ما أدى لإصابة شاب في قدمه.

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