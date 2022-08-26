عمدة مقاطعة بريموري: القضاء على مرتزق أميركي في أوكرانيا

موسكو-سانا

أعلن عمدة مقاطعة بريموري الروسية أوليغ كوجيمياكو اليوم القضاء على مرتزق أميركي في أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن كوجيمياكو قوله “إن تصفية المرتزق الأمريكي تمت من قبل متطوعين من مفرزة بريمورسكي” موضحاً أن مجموعة من المرتزقة المدربين من دول مختلفة حاولوا مهاجمة مواقع متطوعي المفرزة حيث تم صد الهجوم والدفاع عن المواقع والقضاء على مرتزق أميركي كان من بين المهاجمين.

ونشر العمدة وثائق المرتزق الأمريكي والذي يدعى جوشوا آلان جونز.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency