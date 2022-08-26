مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة دورا جنوب الخليل

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدة دورا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن أكثر من 50 مستوطناً اقتحموا منطقة كنار في البلدة بحماية قوات الاحتلال وداهموا منطقة عيون الماء والبرك الزراعية فيها واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وأتلفوا محاصيلهم الزراعية.

وكانت مجموعة من المستوطنين اقتحمت أمس بحماية قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة واعتدت على فلسطيني وابنه بالضرب.

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