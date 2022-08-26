SCS-NET
الشريط الأخباري

مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين في بلدة دورا جنوب الخليل

2022-08-26

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم بلدة دورا جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن أكثر من 50 مستوطناً اقتحموا منطقة كنار في البلدة بحماية قوات الاحتلال وداهموا منطقة عيون الماء والبرك الزراعية فيها واعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين وأتلفوا محاصيلهم الزراعية.

وكانت مجموعة من المستوطنين اقتحمت أمس بحماية قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة واعتدت على فلسطيني وابنه بالضرب.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال طولكرم

القدس المحتلة-سانا أصيب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صيدا شمال مدينة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved