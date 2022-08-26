شاطئ بانياس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
لافروف لبيدرسون: روسيا متمسكة بإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية
2022-08-25
رئيس جمهورية أبخازيا يبحث مع المقداد تعزيز علاقات التعاون وتطويرها في مختلف المجالات
2022-08-25
الأرجنتين تؤكد دعمها لسيادة سورية ووحدة أراضيها
2022-08-25
مباحثات سورية صربية لتعزيز التعاون الثنائي وخاصة في المجال الرياضي
2022-08-25
بتمويل من جاليتنا في تشيلي… تجهيز وحدة طوارئ في مشفى سانتا روزا وإطلاق اسم (سورية) عليها
2022-08-25
المقداد وأردزينبا يوقعان مذكرة تفاهم وتعاون بين سورية وأبخازيا في مجال المشاورات السياسية
2022-08-25
المقداد يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للحرب الوطنية الأبخازية
2022-08-25
محليات
القبض على شخص من مروجي المخدرات بريف دمشق
2022-08-26
أجواء سديمية حارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2022-08-26
رغم الصعوبات.. مربو النحل بريف حلب متمسكون بمهنتهم
2022-08-26
حركة الجهاد الفلسطينية تقيم مهرجاناً جماهيرياً وفاء لدماء الشهداء وتأكيداً على خيار المقاومة
2022-08-25
اختبار بذارة في محطة بحوث زاهد بطرطوس
2022-08-25
فعاليات ثقافية وترفيهية في المعسكر الصيفي لأبناء وبنات الشهداء في ناحية صلنفة
2022-08-25
مذكرة تفاهم بين السورية للتجارة ومصرف التوفير لتقديم خدمات الدفع الالكتروني
2022-08-25
رياضة
قرعة دوري أبطال أوروبا تضع برشلونة وبايرن بمجموعة واحدة
2022-08-26
أنشيلوتي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا
2022-08-25
الفرنسي بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا
2022-08-25
برشلونة يعلن إعارة الفرنسي أومتيتي إلى ليتشي
2022-08-25
راموس يودع بطولة وينستون سالم
2022-08-25
دريبر إلى دور الثمانية من بطولة وينستون سالم
2022-08-25
النواعير يحرز لقب بطولة حماة بكرة السلة لمواليد عامي 2009-2010 ويختتم مدرسته الصيفية
2022-08-25
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
2022-08-26
ارتفاع أسعار النفط
2022-08-26
في يومه الثاني.. ورشات في المعرض الأول لتكنولوجيا التمويل والتأمين حول دور الأوراق المالية والتكنولوجيا
2022-08-25
لاغارد: تغير المناخ والجفاف يؤثران بشدة على التضخم
2022-08-25
أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مجدداً
2022-08-25
لاغارد: تغير المناخ والجفاف يؤثران بشدة على التضخم
2022-08-25
توضيح للمركزي: الربط بين المصارف والمالية إلكترونياً لا ينطوي على أي نوع من أنواع كشف السرية المصرفية
2022-08-25
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جهود حكومية مكثفة لتأمين مياه الشرب لأبناء الحسكة مع استمرار المحتل التركي بقطع المياه لليوم الـ 25
شاطئ بانياس
2022-08-26
تصوير: غدير محمود
شاطئ بانياس
2022-08-26
Rem
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تصوير: غدير محمود
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