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مصرع 34 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات في باكستان

2022-08-26

اسلام اباد-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث أن 34 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون في فيضانات تسببت فيها الأمطار الموسمية خلال الـ 24 ساعة الماضية في البلاد.

ونقلت شينخوا عن الهيئة قولها في تقرير صدر أمس إن 34 شخصاً لقوا مصرعهم في الفيضانات التي اجتاحت باكستان بينهم ما لا يقل عن 17 طفلاً وسبع نساء وان مقاطعة خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد هي الأكثر تضرراً.

وذكرت الهيئة إن إجمالي عدد الضحايا في باكستان جراء الأمطار الموسمية هذا الموسم منذ منتصف حزيران الماضي وصل إلى 937 فيما بلغ عدد الإصابات 1343 كما تسببت الفيضانات بتدمير 670328 منزلاً و145 جسراً و122 محلاً.

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