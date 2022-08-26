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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال طولكرم

2022-08-26

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة صيدا شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت وابلا من الرصاص على الفلسطينيين ما أدى لإصابة شاب في قدمه وهو أسير محرر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية جنوب الخليل وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها بينهم منزل اسير في معتقلات الاحتلال.

وكان أصيب فلسطينيان أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم وبلدة السموع جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية.

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