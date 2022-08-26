الفيدرالي الروسي يعتقل عميلاً أوكرانياً تجسس على أهداف عسكرية في كورسك

موسكو-سانا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن اعتقال جاسوس أوكراني في مدينة كورسك كان يقوم بجمع معلومات حول مواقع وأهداف عسكرية روسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الجهاز قوله في بيان “إنه تم العثور في جهاز الكمبيوتر الشخصي للشخص المذكور وهاتفه المحمول على مطبوعات خاصة حول موضوعات تدريب القناصة وحرب العصابات والاستطلاع وأنشطة التخريب وعمل الاستخبارات”.

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي مقطع فيديو يوثق اعترافات العميل الأوكراني الذي قال إنه عمل أيضاً على جمع معلومات عن الضباط وعائلاتهم مستغلاً عمله كمهندس للديكور في الشقق والمنازل وكذلك عمل على تجنيد عناصر ضمن صفوف القوات المسلحة الروسية.

وتخوض قوات الأمن الروسي في الاقاليم والمدن المختلفة بما في ذلك منطقة شمال القوقاز حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية المرتبطة بتنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار ولتجنيد مواطنين روس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد وفق ما ذكر الموقع.

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