الصين تحذر من مخاطر حرب باردة جديدة

بكين-سانا

حذر مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون من مخاطر حرب باردة جديدة مشدداً على أهمية حماية الاستقرار الاستراتيجي في العالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن تشانغ قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة في أوكرانيا إن “الأزمة الأوكرانية وسلسلة من التطورات المتوترة الأخيرة حول العالم تظهر أنه يجب أن نكون يقظين للغاية ضد أي محاولات متعمدة لإثارة المشاكل وتكثيف الانقسام والمواجهة ويجب علينا حماية الاستقرار الاستراتيجي العالمي”.

وأضاف: “يجب ألا نسمح أبدا بانزلاق العالم إلى حرب باردة جديدة” مبيناً أن “الوقائع أثبتت أنه يجب رفض عقلية الحرب الباردة ومواجهة التكتلات بحزم”.

وأكد تشانغ جيون أن التمسك بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة جميع الدول ووحدة وسلامة أراضيها لا يجب أن يقتصر على مجرد الكلمات مشيراً إلى أنه يجب على جميع البلدان الالتزام بهذه المبادئ عملياً.

وأكد تشانغ أن الصين تحترم دوماً سيادة الدول الأخرى ووحدة وسلامة أراضيها وهي مصممة أيضاً على حماية سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها بحزم.

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