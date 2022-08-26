أجواء سديمية حارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق نتيجة تاثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفياً عادياً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المناطق الساحلية وسديمياً حاراً نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية في أغلب المناطق بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…