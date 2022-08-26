26 آب 1953- اندلاع ثورة في مراكش ضد الفرنسيين

دمشق-سانا

1883- انفجار بركان كراكاتوا الذي خلف 163 قرية مدمرة و36380 قتيلاً.

1920- التعديل التاسع عشر للدستور الأمريكي والذي منح المرأة حق التصويت.

1936- التوقيع على معاهدة بين المملكة المتحدة ومصر وافقت خلالها المملكة المتحدة على منح مصر استقلالا جزئيا مقابل تثبيت سيطرتها التامة على قناة السويس.

1940- الطائرات البريطانية تقصف برلين للمرة الأولى رداً على قصف الطائرات الألمانية للندن في اليوم السابق وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.

1944- شارل ديغول يدخل باريس بعد قيام قوات الحلفاء بتحريرها في اليوم السابق وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1953- اندلاع ثورة في مراكش ضد الفرنسيين.

1957- الاتحاد السوفييتي يعلن عن نجاح أولى تجاربة بإطلاق أول صاروخ عابر للقارات في العالم.

من مواليد هذا اليوم…

1469- الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة نابولي.

1676- روبرت والبول، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1882- جيمس فرانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1925.

1910- الأم تريزا، راهبة وممرضة هندية من أصل ألباني حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1979.

من وفيات هذا اليوم…

1850- الملك لويس فيليب الأول، ملك فرنسا.

1979- ميكا فالتري، روائي فنلندي.

1987- جورج فيتيغ، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1979.

أعياد ومناسبات…

عيد الأبطال في ناميبيا والفلبين.

يوم مساواة المرأة في الولايات المتحدة.