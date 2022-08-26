السفارة الروسية في واشنطن: موسكو ملتزمة بمعايير القانون الدولي في عمليتها العسكرية الخاصة

واشنطن-سانا

أكدت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة زيف المزاعم الأميركية بشأن إقامة موسكو معسكرات لاستجواب الأسرى الأوكرانيين المعتقلين في جمهورية دونيتسك والضلوع في تدمير منشآت مدنية بجمهورية لوغانسك .

وكان مشروع كونفليكت اوبزيرفاتوري الذي تشرف عليه وزارة الخارجية الأميركية قام مؤخراً بنشر أكاذيب يدعي فيها أن الجيش الروسي أقام أكثر من عشرين معسكراً “للفلترة” على أراضي دونيتسك تستخدم لاستجواب واحتجاز المواطنين الأوكرانيين وأسرى الحرب.

ونقلت وكالة نوفوستي عن السفارة قولها في بيان “تواصل الخارجية الأميركية بث المزاعم عن معسكرات فلترة روسية في جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك عن مشاركة الجيش الروسي في تدمير المؤسسات التعليمية والطبية والمرافق الثقافية في جمهورية لوغانسك الشعبية.. كل هذا ليس إلا دفعة جديدة من الأنباء المزيفة التي تهدف إلى تشويه سمعة العملية العسكرية الروسية الخاصة”.

وشددت السفارة على التزام موسكو الصارم بمعايير القانون الدولي واحترام السكان المدنيين وبعدم قصف البنية التحتية المدنية كما أنها تعمل على ترميم المرافق الاجتماعية التي دمرت نتيجة القصف الوحشي من جانب نظام كييف.

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