انطلاق فعاليات مهرجان صيف الدريكيش

طرطوس-سانا

انطلقت اليوم في منطقة الدريكيش بمحافظة طرطوس فعاليات مهرجان صيف الدريكيش 2022 الذي تقيمه الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع وزارة السياحة وعدد من الجمعيات وفعاليات المجتمع المحلي.

ويتضمن المهرجان الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام أنشطة فنية وثقافية وشبابية متنوعة إضافة إلى برامج مسابقات ومهرجان للتسوق يمتد حتى الخامس من شهر أيلول المقبل حيث أقيم في يومه الأول سباقاً للخيول كانت بدايته من ساحة الكراج وسط المدينة وعلى امتداد الكورنيش وصولاً إلى ساحة الشيخ منصور.

كما انطلق كرنفال من دوار صافيتا حتى نهاية سوق الدريكيش مع افتتاح معرضاً فنياً للمهن والحرف التراثية للمنطقة وفي مقدمتها الأعمال المصنوعة من الحرير والقش والعسل في ساحة فندق الروز ماري إضافة لحفل فني مع نهاية فعاليات اليوم الأول في الساحة المجاورة للفندق.

ولفت مدير سياحة طرطوس بسام عباس في تصريح لسانا أن الوزارة وإيماناً منها بأهمية منطقة الدريكيش باعتبارها مدينة المياه والحرير والطبيعة الجميلة التي تتميز بها إضافة لغناها الثقافي والسياحي والبشري والحضاري بالتشاركية مع الأمانة السورية للتنمية وباقي الشركاء عملت لإقامة هذا المهرجان لما له من أثر في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وأوضح أن لمهرجان يأتي مع عودة الألق والتعافي للقطاع السياحي بالمحافظة إن كان لناحية الحركة السياحية النشطة أو ترخيص وإشادة منشآت جديدة تسهم بخلق فرص عمل.

بدوره بين مدير محافظة طرطوس للأمانة السورية للتنمية هادي ضاهر أن المهرجان بمثابة إعادة لإحياء مهرجان المياه والحرير الذي ارتبط بتاريخ وذاكرة الجميع لافتاً إلى أنه يشكل فرصة لتحقيق تنمية اقتصادية مجتمعية وعلامة جذب للمنطقة لما لها من مكانة تاريخية سياحية وما فيها من قامات فكرية أدبية.

مديرة منارة الدريكيش المجتمعية ماري حسن ورأت أن المهرجان يشكل صلة وصل مباشر بين المنتج والمستهلك معتبرة أن من أهم النقاط الإيجابية له العمل التشاركي مع الجهات الحكومية و الجمعيات للخروج بنتائج جيدة.

فاطمة حسين