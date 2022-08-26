روسيا: سندمر كل مصادر إطلاق النار على محطة زابوروجيه

موسكو-سانا

أكد نائب لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف أن الجيش الروسي سيدمر كل مصادر إطلاق النار على محطة زابوروجيه النووية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن جباروف قوله على تلغرام: “أنا متأكد من أن الجيش سيفعل ذلك من دون نصيحتنا ويعرف ما يفعله جيداً وأتجرأ على افتراض أنه في المستقبل القريب سيتم تدمير جميع النقاط التي يتم قصف محطة زابوروجيه النووية منها”.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة مؤكداً أن الغرب يساعد نظام كييف في ممارسة الابتزاز النووي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency