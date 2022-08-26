الدفاع الروسية: النازيون يتحصنون داخل المدارس في دونيتسك

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نازيي قوات كييف يتحصنون في روضة أطفال في بلدة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك ونشروا المدفعية وراجمات الصواريخ فيها لقصف المناطق السكنية القريبة.

ونقلت وكالة تاس عن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف قوله: “في أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية نشر المتطرفون الأوكرانيون معدات عسكرية بما في ذلك مدفعية وراجمات صواريخ داخل روضة الأطفال رقم 11 على الجادة الوسطى وأطلقوا منها النار على المناطق السكنية المجاورة”.

وأشار إلى أنه في منطقة أرتيومفسك أعدت القوات الأوكرانية ثكنة عسكرية ومواقع مدفعية ومستودعات ذخيرة في مجمع سكني في شارع شيفتشينكو.

ولفت ميزينتسيف إلى أن قوات كييف تمنع السكان المحليين من مغادرة منازلهم ويتم قمع جميع محاولاتهم للإخلاء بشكل مستقل إلى أماكن آمنة مبيناً أن “النازيين يستخدمون الناس في الواقع كدروع بشرية”.

وأضاف: “إنهم يتمركزون أيضاً في دار الثقافة في بيريزنيغوفاتويه بمقاطعة نيكولايف وقاموا بتلغيم الطرق المؤدية إلى المبنى متعمدين عدم تحذير السكان المحليين”.

وأشار إلى أن المتطرفين أعدوا ثكنة عسكرية ومستودع صواريخ ومدفعية في المدرسة رقم 125 في بلدة زاريتشنويه في كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك.

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