حركة الجهاد الفلسطينية تقيم مهرجاناً جماهيرياً وفاء لدماء الشهداء وتأكيداً على خيار المقاومة

دمشق-سانا

أقامت حركة الجهاد الفلسطينية اليوم مهرجاناً جماهيرياً وفاء لدماء الشهداء وتأكيداً على خيار المقاومة بعنوان “وحدة الساحات… الطريق إلى القدس” في مخيم اليرموك بدمشق.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة في كلمة له عبر الفيديو من فلسطين المحتلة أن الاستمرار بالمقاومة والنضال الطريق الوحيد لتحرير الأرض من كيان الاحتلال لافتاً إلى أن المعركة الأخيرة مع العدو جاءت لتؤكد وحدة المقاومة بكل مسمياتها في كل الساحات الفلسطينية.

وأوضح ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن معركة “وحدة الساحات” تمثل مرحلة متقدمة في نضال الشعب الفلسطيني المقاوم الذي أكد كل جيل من أجيال هذا الشعب أنه سباق في الدفاع عن قضية العروبة المركزية فلسطين فالأجيال الجديدة تقوم بتصعيد المقاومة وتعزيز إيمانها بتراب فلسطين الطاهر وثقتها بالنصر النهائي المؤزر.

وبين الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة الدكتور طلال ناجي أن حركة الجهاد جسدت على أرض الواقع الحلم الفلسطيني عبر مسيرة عامرة بالتضحية والفداء متمسكة بالثوابت الوطنية وناضلت لطرد الاحتلال وتحرير الأرض وإقامة الدولة المستقلة فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس.

وقدم الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد أبو حمزة عبر الفيديو من فلسطين عرضاً لأهم النقاط التي تم العمل عليها أثناء معركة “وحدة الساحات” حيث حاول العدو منذ البداية بأدوات مختلفة تأليب الحاضنة الشعبية للمقاومة ضدها لكنه محاولاته باءت بالفشل وتحطمت على صخرة وعي هذه الحاضنة وصمودها وحققت الحركة انتصارات كبيرة على هذا العدو.

وتضمن المهرجان الذي أقيم بالتزامن في كل من غزة ورفح وجنين ودمشق وبيروت عرض فيلم عن المعركة الأخيرة مع الاحتلال والخسائر التي تكبدها العدو وانتصار المقاومة الفلسطينية.

حضر المهرجان رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني ومدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بدمشق ومن قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية والأحزاب الوطنية الفلسطينية السورية والفلسطينية وفعاليات دينية وثقافية واجتماعية وأهلية.

علي عجيب

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