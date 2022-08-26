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أنشيلوتي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أوروبا

2022-08-25

نيون-سانا

توج الإيطالي كارلو أنشسيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدرب لهذا العام بعد أن قاد الفريق الملكي لإحراز عدة ألقاب منها الليغا الإسبانية ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر الإسباني.

وحصد أنشيلوتي الجائزة بعد تفوقه على يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي وبب غوارديولا مدرب نادي مان سيتي.

وعاد أنشيلوتي إلى ريال مدريد الموسم الماضي بعد رحيله عن إيفرتون الإنكليزي وفاز بجميع الألقاب المتاحة مع النادي الملكي باستثناء كأس ملك إسبانيا.

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