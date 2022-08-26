انطلاق فعاليات مهرجان السنابل بدورته الثانية والعشرين في ريف طرطوس

طرطوس-سانا

انطلقت مساء اليوم في قرية بعمرة التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس فعاليات مهرجان السنابل الذي يقام بالتعاون مع مديرية الثقافة ونقابة الحرفيين وبدعم من فعاليات اقتصادية وجمعية السبيل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول افتتاح معرض رسم للكبار والأطفال ومعرض للكتاب ضم مجموعة من الروايات ومجموعات قصصية و شعرية وكتب دراسات وأبحاث إضافة إلى أشغال يدوية وعرض رياضي راقص للأطفال.

كما تضمن أمسية شعرية بمشاركة عدد من الشعراء إضافة إلى أمسية موسيقية للمعهد العربي للموسيقا في طرطوس كما تم تكريم أسر الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري.

وأشارت مديرة المهرجان دانا عبد الرحيم في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجديد الذي يقدمه المهرجان لهذا العام إقامة فعاليات بمشاركة أطفال من ذوي الإعاقة إضافة لكونه يتضمن باقة منوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية وأمسيات موسيقية وغيرها.

وبينت مديرة المعهد العربي بطرطوس ديمة عيسى أنها أول مشاركة للمعهد بمهرجان السنابل عبر 30 طالباً من الدارسين بالمعهد وعدد من المدرسين فيه حيث قدموا مجموعة من الأعمال المنوعة الكلاسيكية من مقطوعات غربية وعربية و سماعي جاز ويدينغ مارش وأعمال كورال مغناة ومقطوعة ميس الريم وموشح وغيرها.

الجريح مهند أسعد مشارك بالمهرجان لأول مرة عبر عن سعادته بالمجسمات المنزلية التي صنعها من الكرتون وأدوات خشبية في حين ألقى الشاعر منهل حسن ثلاث قصائد منها قصيدة بعنوان “أجمل الأمهات” إلى جانب قصيدتين بالشعر المحكي “شو قال جدي وما أدراني”.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency