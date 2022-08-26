قصائد وجدانية وإنسانية في مهرجان بلوزة للثقافة والفنون بدورته السادسة

طرطوس-سانا

تضمنت فعاليات اليوم الأول لمهرجان بلوزة للثقافة والفنون الذي أقيم في مدرسة قرية بلوزة بريف بانياس مساء اليوم أمسية شعرية قدمها الشعراء أسامة ميهوب ومجد إبراهيم ونعمى سليمان ونسرين إسماعيل بقصائد غزلية ووجدانية وإنسانية.

واستهل الأمسية الشاعر مجد إبراهيم عضو اتحاد كتاب العرب الأمسية بقصيدة “صلاة الورد” خص بها الشهداء وأخرى وجدانية بعنوان “بيدر الزمن” تحدث بها عن التقدم بالعمر باستعادة الذكريات منذ الطفولة حتى الآن.

بدورها الشاعرة نعمى سليمان ألقت ثلاث قصائد نثرية بعنوان “اشتهاءات الأحلام والحافلة والحياة ورائحة ومكان” وهي ذات طابع وطني وجداني إنساني تنوعت بين الشوق والحب والغياب.

الشاعرة نسرين اسماعيل ألقت ثلاث قصائد من الشعر العمودي الموزون والمحكي بعنوان “كبرياء أنثى ولعنة الغياب” وختمت بقصيدة “صرخة أنثى” تحمل الرثاء في معانيها تحدثت من خلالها بلسان الأم الثكلى للطفلة جوى وألم الانتظار وخيبة الأمل.

والقى الدكتور أسامة ميهوب اختصاصي فقه اللغة في جامعة طرطوس قصائد عدة منها قصيدة الشهيد وأسطورة الجبل وغيرها من المقطوعات الشعرية غير المعنونة كون الحيز الأكبر من شعره يشمل الجانب الإنساني ولا يميل إلى التقسيمات الشعرية كغيره من الشعراء.

وأكد الشعراء أهمية المهرجان كونه ظاهرة متميزة في ريف بانياس ويمثل حالة جمالية وثقافية وهو ولادة متجددة للشعر والأدب وبوابة ثانية لالتقاء الشاعر بالوسط المحلي كون المراكز الثقافية لا تغني عن ذلك.

وتم خلال المهرجان تكريم الطلاب الأوائل بشهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية في القرية.

يذكر أن المهرجان أقيم بالتعاون بين المركز الثقافي وشعبة الحزب في بانياس والجمعية السورية للتنمية وجمعية بلوزة الخيرية ويستمر ليوم غد.

ذوالفقار أبوغبرا