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الفرنسي بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

2022-08-25

برن-سانا

توج اللاعب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا عن موسم 2021-2022.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على موقعه الرسمي اليوم أسماء الفائزين بجوائز الأفضل في أوروبا لموسم 2021-2022 خلال الحفل الذي أقيم على هامش سحب مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتسلم المدرب الإيطالي أريغو ساكي جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في حين أعطيت جائزة أفضل مدرب فريق نسائي في أوروبا للهولندية سارينا فيجمان المدير الفني لسيدات إنكلترا وأعطيت جائزة أفضل مدرب في أوروبا للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتم تسليم الاسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة جائزة أفضل لاعبة في أوروبا.

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