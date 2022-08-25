تخريج الدفعة الأولى لماجستيري التأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة وعلوم السمعيات بحلب

حلب-سانا

أقيم في مدرج معهد التراث العربي اليوم حفل تخريج الدفعة الأولى لماجستيري التأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة وعلوم السمعيات.

وأوضح رئيس جامعة حلب الدكتور ماهر كرمان في تصريح لمراسلة سانا أهمية رفد الجامعة بالطلبة المختصين بالمجالات العلمية والعملية والعمل على الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ممن يصابون بفقدان السمع ويعانون من اضطرابات في اللغة والنطق والصوت.

وأضاف كرمان “إن نجاح اتفاقية التعاون بين جامعة حلب والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة “آمال” يسهم في التفكير بشكل جدي بإحداث كلية للعلوم الصحية تعمل على تلبية احتياجات المجتمع في مدينة حلب وريفها لمعالجة المشكلات التي تصيب هذه الفئة من الأطفال.

وبينت عضو مجلس أمناء المنظمة كلوديا توما أن المنظمة تعمل حالياً على افتتاح مركز تأهيل خاص بالإعاقة السمعية في حلب تقدم فيها الاستقصاءات السمعية وتأهيل الكلام واللغة وتتابع من خلاله حملات الكشف عن نقص السمع وبرنامج رعاية الحلزون.

واعتبرت توما أن قلة الكوادر الصحية ذات الخبرة والحاجة لوجود فرق مختصة في تقديم خدمات تأهيل نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة شكل دافعاً أساسياً لدى المنظمة التي تعنى ضمن خطتها الوطنية بتدريب الكوادر الوطنية ودعم البرامج الاكاديمية ولاسيما في مجال التربية الخاصة.

وأشار عميد كلية التمريض الدكتور نزار حماد إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها الطلبة المعرفية والعلمية لمعالجة الصعوبة في النطق والكلام ونقص السمع.

بدوره أكد رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع جامعة حلب ياسر جاويش أن الماجستير ساهم في الارتقاء بمهارات الطلاب في عدة مجالات وتعلم طرق المعالجة لمعظم الحالات التي تعاني من صعوبة في النطق.

وبينت الطالبة وئام الخليل أن ماجستير التأهيل والتخصص في تقويم الكلام واللغة يساهم في تزويد معارفهم العملية ومعالجة مشكلات الاضطرابات النطقية واللغوية فيما أعرب الطالب محمد الحطاب عن سعادته في الدراسة بهذا المجال.

بريوان محمد

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