فعاليات ثقافية وترفيهية في المعسكر الصيفي لأبناء وبنات الشهداء في ناحية صلنفة

اللاذقية-سانا

فعاليات ثقافية وترفيهية تضمنها المعسكر الصيفي السنوي لأبناء وبنات الشهداء الذي يقيمه فوج الأول لكشاف سورية بالتعاون مع جمعية إيثار الخيرية ومؤسسة الشهيد ورابطة أبناء وبنات الشهداء في ناحية صلنفة بريف اللاذقية ويستمر 7 أيام.

وأوضح عضو اللجنة المركزية لكشاف سورية في اللاذقية الموسيقي أحمد رضا في تصريح لـ سانا أن المخيم يجمع أكثر من 190 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات العمرية من أطفال ويافعين وشباب ضمن بيئة آمنة وأجواء تفاعلية مميزة يخوضون خلالها الكثير من التجارب التي تمزج بين التعلم والترفيه بالإضافة إلى ترسيخ قواعد النظافة الشخصية والعامة وبناء روابط اجتماعية قوية فيما بينهم.

بدوره أشار جميل حلاق قائد مجموعة أبناء وبنات الشهداء أن الهدف من المشاركة في المخيم هو رسم البسمة على وجوه الأطفال في حين بينت المشرفة جميلة زادة من رابطة أبناء وبنات الشهداء أن 20 طالباً وطالبة من الرابطة يشاركون في المخيم وتأمل أن يحققوا أقصى فائدة ممكنة من الفعاليات والأنشطة في إثراء معلوماتهم العامة واستكشاف الطبيعة وتعلّم كيفية الحفاظ على البيئة.

من جانبها تحدّثت زينب كيوان مشرفة في مؤسسة الشهيد أن هذه المشاركة الأولى للمؤسسة بحدود 35 طفلاً وطفلة من أبناء الشهداء انطلاقاً من أهمية مثل هذه الفعاليات في إحداث تغييرات إيجابية على الناحية الشخصية والسلوك وتعلم قيم المحبة والتعاون والإيثار.

وعبر المشاركون خضر السليم ورغد موسى و أحمد الحسن وأحمد الميرمي عن سعادتهم بهذه التجربة الجديدة فهي المرة الأولى لهم خارج المنزل وسيكون عليهم الاعتماد على أنفسهم بدلاً من أمهاتهم في إنجاز المهام اليومية.

أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي هيثم إسماعيل اطلع على المعسكر وقام بتكريم المشاركين وتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية لهم استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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