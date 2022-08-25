الحرارة قريبة من معدلاتها غداً وأجواء سديمية مغبرة في مناطق عدة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً صيفياً عادياً صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة خلال ساعات النهار وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية في أغلب المناطق بينما تكون غربية إلى شمالية غربية في المناطق الشرقية والبادية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعد الظهر والمساء والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..