مذكرة تفاهم بين السورية للتجارة ومصرف التوفير لتقديم خدمات الدفع الالكتروني

دمشق-سانا

وقعت المؤسسة السورية للتجارة اليوم مع مصرف التوفير مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الدفع الالكتروني وذلك في مقر الإدارة العامة للمصرف بدمشق.

وبموجب المذكرة التي وقعها مدير عام المؤسسة زياد عبد الرحيم هزاع ومدير عام المصرف رغد معصب سيقوم المصرف بتقديم خدمات الدفع الالكتروني بحيث تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء بما يسهم في توفير خدمة الدفع لزبائن المؤسسة عن طريق نقاط البيع (بي او اس) التي سيتم نشرها من قبل المصرف في إطار الاتفاقية المبرمة مع شركة بترامونتكس مزود الخدمة الرئيسي في أغلب صالات المؤسسة السورية للتجارة والمنتشرة في جميع المحافظات الأمر الذي يعود بالمنفعة على المواطنين وزبائن المؤسسة.

وتضمنت بنود الاتفاقية توطين رواتب العاملين في المؤسسة لدى مصرف التوفير ومنحهم قرض الطاقات المتجددة المنزلي وبفائدة مدعومة كما تم الاتفاق على إطلاق منتج جديد يستهدف كل العاملين في الدولة من خلال التقسيط في المواسم العودة إلى المدرسة.. شهر رمضان .. عيد الأم .. عيد المعلم .. قسط السجاد والمدافئ وغيرها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف سورية المركزي لدى تفعيل أي من بنود هذه الاتفاقية حيث يلزم.

حضر توقيع مذكرة التفاهم مدير عام شركة بترامونتكس للدفع الالكتروني أنس الأسدي ومعاون مدير عام مصرف التوفير وائل المحمد والسادة مدراء المديريات في المؤسسة السورية للتجارة ومصرف التوفير.

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