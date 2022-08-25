سلوتسكي: موسكو لا تستبعد المفاوضات مع كييف

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي إمكانية استئناف التفاوض مع كييف مشيراً إلى أن روسيا سترد على أي طلب لاستئناف المفاوضات.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن سلوتسكي قوله اليوم في تصريح أنه” في حال أعلنت السلطات الأوكرانية استعدادها للتفاوض فإن موسكو ستبحث هذا الطلب وترد عليه”.

من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي موضحاً أن الولايات المتحدة ودول الناتو تضغط على أوكرانيا للانسحاب من المفاوضات.

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