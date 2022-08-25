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أسعار الغاز في أوروبا ترتفع مجدداً

2022-08-25

 لندن-سانا

تجاوزت أسعار الغاز في تعاملات بورصة لندن اليوم  3300 دولار للألف متر مكعب للمرة الأولى منذ آذار الماضي.

وحسب موقع روسيا اليوم قدرت الزيادة الإجمالية بنسبة 11 بالمئة حيث ارتفعت تكلفة العقود الآجلة لشهر أيلول القادم في منفذ تي تي اف في هولندا إلى 3333 دولاراً لكل ألف متر مكعب أو 323 يورو لكل ميغاواط ساعي.

ويعود ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة تكلفة العقود الآجلة الآسيوية لتوريد الغاز الطبيعي المسال بسبب المنافسة المتزايدة في السوق بين الدول المتقدمة بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية التي تكدس المخزونات قبل الشتاء.

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