الصين تستنكر محاولات الحزب الديمقراطي التقدمي السعي إلى ما يسمى (استقلال تايوان)

بكين-سانا

أكد ما شياو غوانغ المتحدث باسم البر الرئيسي الصيني أن محاولات سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان للسعي إلى ما يسمى (استقلال تايوان) من خلال التماس دعم القوى الخارجية لن تعرقل طريق الصين نحو إعادة التوحيد.

ونقلت وكالة شينخوا عن ما شياو المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة قوله إن “ما يسمى التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين وهو مجموعة صغيرة تضم عناصر متطرفة مناهضة للصين تحاول القيام بأفعال استفزازية فيما يتعلق بمسألة تايوان” مشيراً إلى أن “البر الرئيسي الصيني فرض عقوبات على بعض أعضاء هذا التحالف المزعوم”.

وأضاف إن محاولات سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي للتواطؤ مع مثل هذه المنظمات الخبيثة ليست سوى محاولات هزلية من قوى انفصالية تعتمد على القوى الخارجية المناهضة للصين في السعي إلى ما يسمى (استقلال تايوان).

وأوضح المتحدث إن “هذه الخطوات لن توقف عملية إعادة توحيد الصين وتجديد شباب الأمة الصينية”.

وأعربت الصين مراراً عن معارضتها الشديدة لمحاولة دول معينة تشويه مبدأ (الصين الواحدة) واصفة هذه المحاولات بأنها غير قانونية وباطلة مؤكدة أنه لا توجد سوى صين واحدة وتايوان جزء منها وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها.

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