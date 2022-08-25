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العدوان السعودي يجدد خروقاته لوقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

2022-08-25

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن حيث ارتكبت 80 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله في بيان اليوم إن “الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق طائرات تجسسية وخروقات بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقتها انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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