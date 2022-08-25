ميشوستين: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواجه التحديات بشكل مشترك

بيشكيك-سانا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم إن دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تواجه التحديات بشكل مشترك وتمنع تدمير اقتصاداتها.

ونقلت سبوتنيك عن ميشوستين قوله خلال اجتماع مع الرئيس القرغيزي صدير جاباروف ورؤساء حكومات دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إن “الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يثبت كفاءته واستقراره في وضع صعب” مضيفاً: “سواء كانت جائحة فيروس كورونا أو ضغوط دول أخرى فإننا نستجيب بطريقة منسقة للتحديات الجديدة ونمنع تدمير اقتصادات بلداننا ونتخذ إجراءات منسقة للتخفيف من عواقب أي قيود”.

وأشار رئيس الحكومة الروسية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي للربع الأول من هذا العام تجاوز 470 مليار دولار.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 5 دول هي روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان ويمتلك سوقا موحدة متكاملة يزيد ناتجها المحلي الإجمالي على 5 تريليونات دولار أمريكي.

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