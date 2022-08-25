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رئيس جمهورية أبخازيا للمقداد: العلاقات بين سورية وأبخازيا ستزداد قوة ومتانة

2022-08-25

سوخوم-سانا

التقى اليوم رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا بوزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في العاصمة سوخوم.

وقال بجانيا خلال اللقاء: إن العلاقات بين سورية وأبخازيا ستزداد قوة ومتانة بمرور الوقت وهناك استعدادات في إطار اللجنة المشتركة لتوقيع ست اتفاقيات ومذكرات تعاون في مجالات الثقافة والزراعة والتعليم والجمارك والتجارة والرياضة.

بدوره أكد المقداد لرئيس جمهورية أبخازيا على عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تربط شعبي البلدين مشيراً إلى أنها لم تبدأ عند إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين بل هي علاقات راسخة عبر التاريخ.

يتبع..

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