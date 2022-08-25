منظمة الصحة العالمية تسجل أكثر من 41 ألف اصابة بجدري القردة في العالم

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن 96 دولة سجلت أكثر من 41 ألف إصابة و12 وفاة بجدري القردة مشيرة إلى أن أغلب الإصابات في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة رويترز عن المنظمة قولها في أحدث تقرير وبائي: “إن عدد الإصابات المسجلة عالمياً انخفض بنسبة 21 بالمئة في الأسبوع الذي انتهى يوم الحادي والعشرين من آب الجاري بعد تزايد الإصابات على مدى شهر”.

بدوره قال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبريسوس: إن “هناك دلائل على أن التفشي يتباطأ في أوروبا حيث يساعد مزيج من إجراءات الصحة العامة الفعالة وتغير السلوكيات والتطعيمات في منع انتقال المرض”.

وشهدت أكثر من 12 دولة زيادة في أعداد الإصابات الأسبوعية وسجلت الولايات المتحدة أكبر زيادة في عدد الاصابات وأكثر من 34 بالمئة من عدد الحالات المسجلة على مستوى العالم.

ولفتت المنظمة إلى أن الاصابات في منطقة الأمريكيتين أظهرت زيادة حادة مطردة.

وجدري القردة مرض فيروسى يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب.

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