وقفة تضامنية في بيت لحم دعماً للأسرى الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين اليوم في وقفة تضامنية بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المضربين عن الطعام الاسرى أحمد وعدال موسى وخليل عواودة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة رفعوا الأعلام الفلسطينية وصوراً للأسرى داخل معتقلات الاحتلال وشعارات تدعم إضرابهم وتندد بجرائم الاحتلال وبسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وطالب المشاركون في الوقفة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم والتدخل الجدي والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى الذين يعانون ظروفاً مأساوية داخل معتقلات الاحتلال وفق سياسة عنصرية ممنهجة لتصفيتهم.

وقال حسين موسى والد الأسيرين عدال وأحمد: إن نجليه أعلنا إضرابهما عن الطعام فور اعتقالهما وهما يعانيان وضعاً صحياً صعباً جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى.

يشار إلى أن عواودة يواصل إضرابه لليوم الـ 166 رغم الخطورة الشديدة على حياته جراء تدهور وضعه الصحي كما يواصل الشقيقان أحمد وعدال إضرابهما لليوم الـ 20 وعماد أبو الهيجاء إضرابه لليوم الخامس.

وتشهد المدن الفلسطينية وقفات يومية دعماً للأسرى ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال والإفراج عنهم وفي مقدمتهم المرضى والمضربون عن الطعام.

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