إخماد حريق في منزل بمدينة السويداء

السويداء-سانا

أخمد فوج الإطفاء في محافظة السويداء اليوم حريقاً نشب في منزل بمدينة السويداء واقتصرت الأضرار على الماديات.

وذكر قائد فوج إطفاء السويداء فادي الداوود في تصريح لمراسل سانا أنه تم الإبلاغ عن نشوب حريق في أحد المنازل بجانب مدرسة الشهيد فاروق المصري وعلى الفور توجهت آليتا إطفاء إلى المكان حيث تمت السيطرة على الحريق بالوسائل المناسبة.

وأشار الداوود إلى أن الحريق الحق أضراراً مادية في بعض محتويات المنزل التي طالتها النيران.

غسان خيو

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