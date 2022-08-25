سويسرا تعتزم خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 بالمئة في الشتاء

بيرن-سانا

أعلنت سويسرا المهددة بأزمة طاقة مثل باقي الدول الأوروبية الأخرى عن عزمها خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15 بالمئة خلال الشتاء المقبل.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الاخبارية عن المجلس الاتحادي السويسري قوله في بيان: أن “سويسرا يجب أن تساهم الآن مثل البلدان الأخرى في تجنب حالة نقص في الغاز قدر الإمكان عبر اتخاذ إجراءات طوعية” وذلك بعد أن أدت الأزمة الأوكرانية إلى هزة قوية في قطاع الطاقة.

وأكدت الحكومة السويسرية أن حالة النقص في أوروبا ستكون لها تداعيات مباشرة على سويسرا وستؤدي إلى تعقيد اللجوء إلى شحنات الغاز التي تشتريها سويسرا من الخارج.

وأضافت: إن “جزءاً كبيراً من خفض الاستهلاك يجب أن يتحقق من خلال توفير طوعي في المنازل والصناعة والخدمات والادارة العامة”.

وتهدف تلك الخطوة إلى خفض الطلب على الغاز الذي تستورد سويسرا كل حاجاتها منه بنسبة 15 بالمئة خلال فصل الشتاء بدءاً من تشرين الأول 2022 حتى نهاية آذار 2023 عن متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية.

ويتركز استهلاك الغاز في سويسرا بشكل كبير في قطاع التدفئة إذ يتم استهلاك ثلاثة أرباع الكميات في الشتاء.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا ليست عضواً فيه خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة لتجنب حدوث نقص وضمان إمدادات كافية الشتاء المقبل.

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