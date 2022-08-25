مشروع جريح الوطن: صرف منحة مالية بقيمة 100 ألف ليرة لجرحى وأسر شهداء القوات الرديفة

دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن اليوم أنه وإشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 14 للعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة قرر صندوق الشهداء والجرحى صرف منحة مالية قيمتها 100 ألف ليرة سورية لمرة واحدة تشمل جميع جرحى العمليات الحربية من القوات الرديفة ممن لديهم نسب عجز 40 بالمئة فما فوق من المنضمين إلى المشروع.

وأوضح المشروع في منشور على صفحته عبر فيسبوك أنه تم الموافقة أيضاً على صرف منحة مالية قيمتها 100 ألف ليرة سورية لمرة واحدة لأسر شهداء القوات الرديفة المسجلة أضابيرهم أصولاً لدى الجهات التي كان الشهيد يتبع لها.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد في 22 من الشهر الجاري المرسوم التشريعي رقم “14” لعام 2022 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية.

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