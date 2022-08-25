المقداد وأردزينبا يوقعان مذكرة تفاهم وتعاون بين سورية وأبخازيا في مجال المشاورات السياسية

سوخومي-سانا

وقع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع نظيره الأبخازي اينال أردزينبا في سوخومي اليوم مذكرة تفاهم وتعاون في مجال المشاورات السياسية بين سورية وأبخازيا واعتمداً بياناً مشتركاً يحدد موقف البلدين تجاه الوضع الثنائي والدولي.

وقال المقداد في تصريح صحفي عقب التوقيع: إن العلاقات بين بلدينا الشقيقين عميقة وتعكس المواقف المشتركة لرئيسي بلدينا تجاه قضايا العالم سابقاً وحالياً والهادفة إلى التخلص من الاستعمار والإرهاب الذي تواجهه سورية منذ عام 2011 لافتاً إلى تطابق وجهات النظر حول جميع المسائل التي تمت مناقشتها على صعيد العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

من جهته قال وزير الخارجية الأبخازي: أجرينا محادثات مكثفة وبناءة واتفقنا على توحيد الجهود للعمل في منطقة الشرق الأوسط ومع الدول الصديقة وإيجاد آليات للتعاون الثنائي بين أبخازيا وسورية وتنسيق جهودنا واتصالاتنا في شتى المجالات والاتجاهات الإقليمية والدولية.

وأضاف: اعتمدنا بياناً مشتركاً حددنا فيه مواقفنا المبدئية تجاه الوضع السائد في العالم وأكدنا دعمنا للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لما لها من أبعاد عالمية تسهم في صياغة نظام عالمي جديد أكثر عدلاً.

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